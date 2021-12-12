Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем конституции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем конституции.

"Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный документ, посвященный каждому россиянину", - сказал Шкаплеров в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Дубров отметил, что именно благодаря конституции все россияне имеют права и свободы. "Благодаря этому главному российскому документу мы <...> можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости, можем пользоваться здравоохранением и материальными благами, иметь частную собственность, защищать собственные права и права своих близких", - подчеркнул он.

Российская конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Александр Мисуркин (первый специальный корреспондент ТАСС на орбите), астронавты НАСА Том Маршберн, Кайла Бэррон, Марк Ванде Хай и Раджа Чари, астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.