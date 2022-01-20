Одобрена концепция системы контроля околоземного пространства "Млечный путь"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская концепция создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" разработана и одобрена. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Григорий Ступак.

"Положения разработанной и одобренной "Концепции создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" на период 2020-2025 годов и на перспективу до 2035 года" положены в основу проводимых в настоящее время работ по формированию научно-технического задела создания системы", - сообщил Ступак.

В настоящий момент, уточнил генконструктор, разрабатываются проекты технических заданий на ключевые научно-испытательные и опытно-конструкторские работы, а также формируется состав организаций-исполнителей.

По словам Ступака, "Млечный путь" будет включать в себя четыре вида мониторинга околоземного космического пространства: слежение за техногенными космическими объектами (спутники и космический мусор), за состоянием космической погоды, мониторинг космических радиолиний, а также малых небесных тел - астероидов и комет. "Каждая из подсистем мониторинга околоземного космического пространства будет иметь свой информационно-аналитический центр и специализированный комплекс технических средств мониторинга ОКП", - добавил он.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.