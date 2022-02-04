Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде.

"Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов, мы тоже не останемся в стороне и будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями из космоса, с борта Международной космической станции", - сказал Шкаплеров в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Дубров пожелал спортсменам побед и новых рекордов. "Хотим пожелать всем вам успехов, побед и новых рекордов, пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину. Удачи вам, друзья", - отметил он.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008 год), так и зимние Олимпийские игры.