13 июня, 12:23
ТАСС на МКС

Космонавты на МКС проверят мышцы рук перед выходом в открытый космос

Члены экипажа также изучат подробное описание запланированных работ и начнут собирать необходимые инструменты

МКС, 13 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) сдадут велоэргометрию для допуска к выходу в открытый космос, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, велоэргометр напоминает велосипед для рук. С его помощью оцениваются мышцы рук, а также сердечно-сосудистая система при нагрузках на верхний плечевой пояс. Также космонавты изучат подробное описание запланированных во время внекорабельной деятельности работ и начнут сбор инструментов.

Следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на 22 июня. Работы выполнят космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе прошел 12 мая. Он продлился более пяти часов. Тогда Петелин и его коллега Сергей Прокопьев раскрыли и интегрировали радиатор-теплообменник на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", установили два фала на манипулятор ERA и два поручня между модулями "Наука" и "Причал".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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ТАСС на МКС
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