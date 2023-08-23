Космическое агентство Индии опубликовало первое фото с Луны после посадки "Чандраяна-3"

Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первый фотоснимок поверхности Луны, сделанный спускаемым аппаратом лунной миссии "Чандраян-3" на Южном полюсе спутника Земли после посадки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"Изображение, полученное камерой после посадки. На нем показана часть места прилунения "Чандраяна-3". Видна также [механическая] нога и сопровождающая ее тень. "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности", - отметили в ISRO.

Сообщение сопровождается фотоснимком поверхности Луны, на нем можно различить несколько небольших кратеров. Посадочный модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход. Спускаемый модуль "Викрам" назван в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), луноход назван "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.