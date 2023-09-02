2 сентября, 05:21

Эксперт: Индия сможет отправить пилотируемую миссию на Луну через 20-30 лет

Как считает глава Центра по применению космической техники Нилеш Десаи, принципиально такая миссия реализуема, поскольку США уже осуществляли полеты на естественный спутник Земли и вокруг него

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Индии может потребоваться не менее 20-30 лет, чтобы запустить пилотируемую миссию на Луну. Об этом заявил глава Центра по применению космической техники (SAC) Нилеш Десаи.

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Он отметил, что принципиально такая миссия реализуема, поскольку США уже осуществляли полеты на естественный спутник Земли и вокруг него. "Индии понадобится определенное время, потому что нам нужно не просто отправить человека [на Луну], но и вернуть его живым. Для этого нужно усовершенствовать наши технологии. Только если у нас будет тщательно проверенная техника, мы сможем предпринять такой шаг. Индии для этого может потребоваться 20-30 лет", - заявил Десаи в интервью телеканалу India Today.

Спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), успешно прилунился 23 августа в районе южного полюса спутника Земли.

Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на южном полюсе Луны. Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость"). 

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