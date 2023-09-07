Предприятие Роскосмоса заключило госконтракт на производство 132 спутников "Марафон-IoT"

Всего в спутниковую группировку для предоставления услуг интернета вещей войдет более 250 небольших космических аппаратов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) заключило с госкорпорацией контракт на изготовление 132 космических аппаратов для интернета вещей "Марафон-IoT". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Решетневская фирма заключила государственный контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на изготовление космических аппаратов для глобальной низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных "Марафон-IoT", - говорится в сообщении предприятия. Планируется произвести пять опытных аппаратов и 132 штатных спутника. Контракт также подразумевает организацию на территории предприятия участка для серийной сборки космических аппаратов.

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". Всего в ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.

В начале августа генеральный директор предприятия Евгений Нестеров сообщал ТАСС, что первый спутник группировки "Марафон-IoT" будет изготовлен, испытан и отправлен на космодром в конце года.