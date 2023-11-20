В Центре Хруничева рассказали, что стало самым сложным этапом создания МКС

По словам гендиректора центра Алексея Варочко, им оказалась работа над первым модулем "Заря"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Самым сложным и напряженным этапом создания Международной космической станции (МКС) оказалась работа над первым модулем "Заря", создание которого выпало на период существенных изменений в космической отрасли. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Роскосмос) Алексей Варочко.

МКС находится на орбите уже 25 лет. Ее первый модуль - функционально-грузовой блок "Заря", разработанный Центром имени М. В. Хруничева по контракту с Boeing, был запущен 20 ноября 1998 года.

"Наиболее сложным и напряженным был этап разработки, изготовления, испытаний и запуска модуля "Заря". Связано это с тем, что в это время проходили существенные структурные изменения в космической отрасли, закрытие ряда предприятий и оптимизация персонала. Кроме того, требовалось выполнять работу в чрезвычайно короткие сроки", - сказал Варочко.

По его словам, перед центром стояла задача своевременно начать строительство и поддерживать напряженный график сборки модулей станции. "Этот начальный период был сложен еще и потому, что в связи с задержкой поставки последующих модулей станции, был существенно, до полутора лет, увеличен автономный полет "Зари", в течение которого проводились многократные стыковки с космическом челноком Space Shuttle", - добавил Варочко.