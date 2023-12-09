Кононенко сообщил, что эксперимент "Перепел" требует терпения и внимания

По словам командира отряда космонавтов Роскосмоса, в невесомости сложно предусмотреть нюансы исследования, несмотря на то, что на Земле все действия отрабатывались

МКС, 9 декабря. /ТАСС/. Выполнение эксперимента "Перепел" по изучению эмбрионального развития птенцов японского перепела на борту Международной космической станции (МКС) требует терпения и внимания, передает специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Эксперимент новый. На Земле, конечно, все отрабатывалось, но нюансы предусмотреть сложно. С чем я сейчас и сталкиваюсь. Что-то сложно открыть, зафиксировать, установить, какая-то из операций является простейшей, но не продумана и пошла не так, как надо. В общем, неожиданностей много. А само выполнение эксперимента "Перепел" требует точности исполнения, внимания и терпения", - рассказал Кононенко.

Специальный корреспондент ТАСС также сообщил, что 8 декабря состоялась фиксация первого биоматериала. "День начался с подготовки аппаратуры "Главбокс-С". Затем я извлек определенные яйца из зон микрогравитации и гравитации (центрифуга). После чего, следуя специальной процедуре, в "Главбоксе" очень аккуратно, так, чтобы не произошло вытекания жидкости из яйца, надколол и поместил яйца в отверстия герметичного контейнера-фиксатора, выполнил фиксацию биоматериала и подготовил эти контейнеры для возврата на Землю", - рассказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что благодаря эксперименту может быть найдена причина отклонений в развитии перепелов в условиях невесомости. В ходе исследования яйца японского перепела помещаются в комплекс "Инкубатор", который поддерживает два вида условий выращивания: в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. В нужное время космонавт должен переворачивать яйца на 180 градусов, как это делают птицы в естественной среде.

В 1990-1999 годах на борту станции "Мир" прошло восемь экспериментов по изучению эмбрионального развития японского перепела с дальнейшим выведением птенцов. У "космических" эмбрионов наблюдались патологии в становлении отдельных органов и систем, а птенцы, которым удалось вылупиться, к условиям невесомости адаптироваться не смогли.