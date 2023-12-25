Спутник Роскосмоса запечатлел строительство автомагистрали М-12 "Восток"

Запуск движения на участке от Москвы до Казани произошел на семь месяцев раньше запланированного срока

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал в Telegram-канале фотографию строительства отрезка трассы М-12 "Восток", движение по которой стартовало на прошлой неделе.

"Специалисты компании "Терра Тех" (входит в холдинг РКС Роскосмоса) представили результаты мониторинга ключевых этапов строительства трассы М-12 с 2020 по 2023 год", - говорится в подписи к фотографии.

Федеральная трасса М-12 "Восток", являющаяся частью транспортного маршрута "Россия", строится рекордными темпами. Запуск движения на этом участке произошел на семь месяцев раньше запланированного срока. Теперь время в пути между Москвой и Казанью займет не 12, а 6,5 часа.

Трасса проходит по территории девяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит порядка 1961 км.