На лунном модуле Peregrine замедлилась утечка топлива

При неизменном уровне расхода аппарат проработает еще 52 часа, сообщила компания Astrobotic

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Американская компания Astrobotic - разработчик лунного посадочного модуля Peregrine - сообщила о замедлении скорости утечки топлива на аппарате и спрогнозировала, что при нынешнем уровне расхода он проработает еще 52 часа.

"Скорость утечки топлива на Peregrine продолжает замедляться, и, по оценкам, запас топлива на космическом аппарате составляет 52 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В Astrobotic отметили, что инженеры продолжают работу над продлением срока работы аппарата. Текущая оценка может быть впоследствии скорректирована в лучшую сторону.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность. Специалисты установили, что произошла утечка топлива, которая не оставила шансов совершить мягкую посадку на Луну. Эксперты работают над тем, чтобы найти способ продлить срок эксплуатации Peregrine и собрать как можно больше данных, пока модуль продолжает функционировать. 11 января Astrobotic сообщила об успешном установлении связи со всеми рабочими устройствами, размещенными на модуле.