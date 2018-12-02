Новый экипаж МКС полностью уверен в надежности ракеты "Союз-ФГ" и корабля "Союз МС-11"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 2 декабря. /ТАСС/. Экипаж новой экспедиции, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 3 декабря, абсолютно уверен в надежности ракеты "Союз-ФГ" и корабля "Союз МС-11". Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции на космодроме Байконур командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.

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Еще один член экспедиции - астронавт NASA Энн Макклейн - также отметила, что экипаж достаточно хорошо подготовлен к данному полету. "Мы уверены, что наш полет будет успешным благодаря тому, что необходимые расследования были проведены Роскосмосом и NASA. Я считаю, что когда происходят такие ситуации, нужно задать три главных вопроса: что произошло, почему это произошло и как предотвратить повторение данной ситуации", - сказала она. Макклейн также выразила уверенность в успехе полета нового экипажа, поскольку в промежуток между аварией 11 октября и до сегодняшнего дня было проведено несколько успешных запусков ракет "Союз".

По словам Кононенко, экипаж психологически и технически готов к старту и любым ситуациям, "которые, не дай бог, могут произойти на борту корабля".

"Риск - это составляющая нашей профессии, - сказал он. - Мы проходим много тренировок, где отрабатываем различные нештатные ситуации, поэтому мы понимаем, что можем столкнуться с ними в реальном космическом полете, но мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем".

Третий член экипажа - астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак - сообщил, что когда произошла авария ракеты "Союз-ФГ", он находился рядом с тем экипажем, который чувствовал себя удовлетворительно после неудачного старта. "Все прошло хорошо, и благодаря тому, что здесь работают умные люди, которые создавали ракету и систему аварийного спасения и корабль, нам удалось избежать аварии корабля, и мне посчастливилось стать свидетелем данной ситуации. Уверен, что в нашем случае такого не произойдет и все пройдет штатно", - добавил он.

Удлиненный рабочий день

Олег Кононенко отдельно отметил, что экипаж новой экспедиции на МКС ждет удлиненный первый рабочий день на орбите, который продлится до 20 декабря.

"Я надеюсь, после нашей стыковки с МКС у нас будет немножко удлиненный день, такой большой рабочий день, он будет продолжаться вплоть до 20 декабря, потому что нужно сделать объем экспериментов, которые будут возвращены экипажем [космонавта Роскосмоса] Сергея [Прокопьева]. Плюс в этот промежуток, на 11 декабря, запланирован выход в открытый космос", - сказал Кононенко, который будет выполнять работы в открытом космосе вместе с Прокопьевым.

По его словам, основная цель выхода в космос - изъять часть противометеоритной защиты с пилотируемого корабля "Союз МС-09", которой, "возможно, коснулось сверло", и вернуть этот фрагмент на Землю.

"Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос - это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи", - уточнил Кононенко.

Давид Сен-Жак, отвечая на вопрос ТАСС о медицинских экспериментах на МКС, отметил, что для него как врача по профессии этот опыт очень важен, поскольку оказать медицинскую помощь на орбите, когда пациент далеко от Земли, - это проблема. "Для меня очень интересна телемедицина. Большая часть экспериментов по линии Канадского космического агентства будет касаться телемедицины. Я также смогу исследовать эффект невесомости, как невесомость влияет на человека", - уточнил он.

"Могу построить "Союз" на заднем дворе дома"

Давид Сен-Жак в ходе пресс-конференции в шутку сказал, что сам может построить пилотируемый корабль "Союз" на заднем дворе своего дома.

"В течение одного года у нас проходит техническая лекционная подготовка, мы изучаем устройство корабля и все его системы. По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю: что я сам могу построить корабль "Союз" у себя на заднем дворе", - сообщил он.

По словам Сен-Жака, в течение второго года экипаж занимается на тренажерах. "Мы готовимся и учимся тому, как реагировать на нештатные ситуации, которые могут произойти в полете. Чему меня научила эта подготовка, это тому, что всегда есть несколько выходов из сложившихся нештатных ситуаций. Эта подготовка принесла огромную пользу, теперь я знаю: что бы ни произошло, всегда есть выход", - отметил он.

Олег Кононенко, отвечая на вопрос о том, какой суперспособностью он хотел бы обладать, сказал: "Честно ответить? Я посмотрел фильм "Веном", мне очень понравилось, когда человек так может свои функции, свои способности преобразовывать. Если, например, мне нужно делать выход в открытый космос, было бы очень неплохо, чтобы другой "я", который сидит внутри меня, вышел бы наружу и спокойно сделал это без скафандра. А когда вернулся обратно, другой "я" вошел бы в меня, и я работал бы в атмосфере".

Об экспедиции

На 20 декабря планируется возвращение с МКС на Землю Прокопьева, астронавтов NASA и Европейского космического агентства Серены Ауньон и Александера Герста. Отправка новой экспедиции в составе Кононенко, Сен-Жака и астронавта NASA Энн Макклейн запланирована на пилотируемом корабле "Союз МС-11" на 14:31 мск 3 декабря с первой стартовой площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля с МКС намечена на тот же день на 20:36 мск. Это будет первый пуск пилотируемого корабля после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября.

Полет Кононенко, Макклейн и Сен-Жака планировался на конец декабря, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" был перенесен на 3 декабря.