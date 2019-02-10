Рогозин назвал причины неудачных запусков российских ракет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков российских ракет, в том числе носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября.
Он пояснил, что авария "Союза" укладывается в статистическую вероятность неудачного запуска российской ракеты-носителя. "Техника - это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой", - сказал Рогозин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", заявив, что коэффициент надежности техники превышает 99%. Тем не менее, по его словам, остаются десятые процента - "те самые случаи, которые рано или поздно происходят".
"Аварии, тем не менее, были. И аварии были с пилотируемыми кораблями. И они соответствуют той самой статистике надежности этой ракеты. То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но так или иначе это произошло", - отметил Рогозин, назвав ракету "Союз" при этом очень надежной.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что, несмотря на аварийную ситуацию, пилотируемый корабль "Союз МС-10" спас жизни экипажа "на том участке, на котором никогда еще спасение не происходило". "Могу вам сказать, что таких кораблей нет ни у кого. По крайней мере, на сегодняшний момент. А у американцев в подобных ситуациях гибли люди, большое количество людей", - добавил он. "На сегодняшний момент именно Россия полностью обеспечивает доставку всех экипажей на Международную космическую станцию", - указал Рогозин.
"Отработала комиссия, нашла причины, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль, в том числе и видео-контроль, за всеми элементами сборки ракеты", - сказал он о проделанной работе по проблеме, которая привела к падению "Союза-ФГ".
Рогозин также добавил, что президент РФ Владимир Путин был оповещен об аварии "Союза" сразу же при возникновении нештатной ситуации. "Ему докладывается немедленно. По регламенту я обязан доложить сразу. Как только происходит авария или развитие внештатной ситуации, докладывается первому лицу", - сказал Рогозин.
По мнению главы Роскосмоса, Россия в 2019 году совершит "прорыв на рынке пусковых услуг", активизировав международную программу.
Он также заявил, что Россия имеет возможности производить пуски возвращаемых на землю ракет, но не станет делать этого для красоты, без финансовой целесообразности. "Мы это можем, мы это умеем, мы знаем как это сделать, - сказал Рогозин. - Мы стараемся из экономии финансовых средств делать так, чтобы это экономически было оправдано".
"Поэтому если сегодня сама ракетно-космическая техника России намного дешевле, чем у наших конкурентов, то возникает вопрос: есть ли смысл работать по возвращаемости?" - задался вопросом глава Роскосмоса.