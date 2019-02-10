Рогозин назвал причины неудачных запусков российских ракет

Он пояснил, что авария "Союза" укладывается в статистическую вероятность неудачного запуска российской ракеты-носителя. "Техника - это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой", - сказал Рогозин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", заявив, что коэффициент надежности техники превышает 99%. Тем не менее, по его словам, остаются десятые процента - "те самые случаи, которые рано или поздно происходят".

"Аварии, тем не менее, были. И аварии были с пилотируемыми кораблями. И они соответствуют той самой статистике надежности этой ракеты. То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но так или иначе это произошло", - отметил Рогозин, назвав ракету "Союз" при этом очень надежной.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что, несмотря на аварийную ситуацию, пилотируемый корабль "Союз МС-10" спас жизни экипажа "на том участке, на котором никогда еще спасение не происходило". "Могу вам сказать, что таких кораблей нет ни у кого. По крайней мере, на сегодняшний момент. А у американцев в подобных ситуациях гибли люди, большое количество людей", - добавил он. "На сегодняшний момент именно Россия полностью обеспечивает доставку всех экипажей на Международную космическую станцию", - указал Рогозин.