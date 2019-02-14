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Прогулка по Красной планете. Лучшие фотографии, снятые Opportunity за 15 лет миссии

13 февраля NASA официально объявило о завершении работы марсохода
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Описание
Место падения обломка теплового экрана (слева), защищавшего марсоход при вхождении в атмосферу Марса, 24 января, 2004 год
© NASA/JPL/Cornell
Первая цветная панорама, на которой видны окрестности кратера Игл, 26 января, 2004 год
© NASA/JPL/Cornell
"Черника" (гематитовые шарики) на скалистом обнажении в кратере Игл, 12 февраля 2004 года
© NASA/JPL/Cornell/USGS
Утес Бёрнс в кратере Эндьюранс, ноябрь 2004 года
© NASA/JPL/Cornell
Тень марсохода Opportunity на 180-й день работы на Марсе, 26 июля 2004 года
© NASA/JPL-Caltech
Метеорит, обнаруженный марсоходом Opportunity, 2010 год
© NASA/JPL-Caltech/Cornell University
Марсоход Opportunity примерно за три недели до десятилетия работы на Марсе, 2014 год
© NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.
Следы марсохода Opportunity на западном крае кратера Индевор, 15 августа 2014 года
© NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.
Марафонская долина, 13 марта 2015 года
© NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.
Пылевой вихрь, снятый в Марафонской долине 31 марта 2016 года
© NASA/JPL-Caltech
Рассвет, снятый из кратера Индевор на 4999-й день работы на Марсе, 15 февраля 2018 года
© NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ./Texas A&M

13 февраля NASA официально объявило о завершении миссии марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года.

Это произошло во время мощной пылевой бури, которая, по оценкам специалистов, возникает на Марсе раз в шесть-восемь лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи. Однако сигнал от Opportunity так и не поступил.

Как заявил директор NASA Джим Брайденстайн, когда марсоход Opportunity совершил посадку в 2004 году, главная задача состояла в том, чтобы продвинуться по марсианской поверхности хотя бы на 100 м и проработать в течение 90 суток. "Сейчас, почти 15 лет спустя, после того как марсоход преодолел около 20 миль (32 км), мы отмечаем эти научные достижения", — подчеркнул он, поблагодарив всех участников проекта.

 

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