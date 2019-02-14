Прогулка по Красной планете. Лучшие фотографии, снятые Opportunity за 15 лет миссии

13 февраля NASA официально объявило о завершении миссии марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года.

Это произошло во время мощной пылевой бури, которая, по оценкам специалистов, возникает на Марсе раз в шесть-восемь лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи. Однако сигнал от Opportunity так и не поступил.

Как заявил директор NASA Джим Брайденстайн, когда марсоход Opportunity совершил посадку в 2004 году, главная задача состояла в том, чтобы продвинуться по марсианской поверхности хотя бы на 100 м и проработать в течение 90 суток. "Сейчас, почти 15 лет спустя, после того как марсоход преодолел около 20 миль (32 км), мы отмечаем эти научные достижения", — подчеркнул он, поблагодарив всех участников проекта.