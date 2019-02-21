Спутник Egyptsat-A принят на управление заказчиком

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Космический аппарат Egyptsat-A, запущенный в четверг с Байконура с помощью ракеты "Союз-2.1б", принят на управление заказчиком. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Египетская сторона приняла на управление космический аппарат Egyptsat-A", - сказали в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" была запущена в 19:47 мск в четверг с 31-й стартовой площадки Байконура. Это стало первым пуском российской ракеты в 2019 году.

Спутник был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат". Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, после работы третьей ступени "Союза" было зафиксировано отклонение орбиты спутника на 60 км, однако его парировал разгонный блок.

В новость были внесены изменения (23:28 мск) - добавлены подробности после второго абзаца