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Рогозин поздравил главу OneWeb с успешным запуском спутников

Все шесть спутников были выведены ракетой "Союз" и разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты, отметил гендиректор госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу компании OneWeb Грега Уайлера с выведением на расчетные орбиты шести одноименных спутников. Соответствующую запись он разместил в четверг на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Грега с успешным началом совместной работы! Все шесть аппаратов OneWeb выведены ракетой "Союз" и разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты", - написал Рогозин.

Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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