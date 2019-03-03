Директор NASA назвал стыковку Crew Dragon с МКС началом новой эпохи космических полетов

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн назвал первую успешную стыковку корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) началом новой эпохи космических полетов. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Новая эпоха космических полетов начинается сейчас - вместе с прибытием Crew Dragon компании SpaceX к МКС. Поздравляю всех с этим историческим достижением, которое приближает нас к тому, чтобы американские астронавты использовали американские ракеты", - заявил он.

Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А. Операция по стыковке была завершена в воскресенье около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.