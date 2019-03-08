Директор NASA назвал полет Crew Dragon важной вехой в пилотируемой космонавтике

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Директор NASA Джим Брайденстайн назвал успешно завершившийся в пятницу испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon важной вехой в космонавтике.

"Успешное приводнение корабля Crew Dragon знаменует собой еще одну веху в новой эре пилотируемых космических полетов, - написал он в Twitter. - Программа использования коммерческих кораблей Commericial Crew стала еще на шаг ближе к тому, чтобы доставлять в космос американских астронавтов на американских ракетах с американской территории".

Корабль Crew Dragon совершил в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) приводнение в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды.