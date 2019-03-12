Роскосмос показал видео о самом мощном ракетном двигателе

Роскосмос показал в своем Twitter ролик о ракетном двигателе РД-171МВ, который авторы видео называют самым мощным в мире.

Двигатель используют на первой ступени разрабатываемого НПО "Энергомаш" носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш").

Его мощность составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн.

Отмечается, что первый РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году.