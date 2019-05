Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая

"Объявляем отбой сегодня [в пятницу] из-за проблем с электрооборудованием на [платформе в Атлантическом океане под названием] Of Course I Still Love You. Команды [специалистов компании] также устранят боковую утечку гелия перед резервным пуском завтра в 02:48 по времени Восточного побережья [09:48 мск]", - сказано в опубликованном уведомлении.

Ранее планировалось, что старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал состоится в 03:11 по времени Восточного побережья США (10:11 мск) в пятницу. До этого данная операция также неоднократно откладывалась. Ожидалось, что Dragon доставит на МКС все необходимое для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Они запланированы на период экспедиции МКС-59/60.

Речь идет о 17-й коммерческой миссии SpaceX по снабжению и обслуживанию Международной космической станции. На борту космического грузовика находятся такие приборы, как Orbiting Carbon Observatory-3 и Space Test Program-Houston 6.

В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года. Он доставил на станцию свыше 2,5 т грузов, в том числе продовольствие, материалы для исследований и приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. 14 января корабль вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

