SpaceX провела запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКС

Первоначально запуск планировался на утро пятницы, однако был отменен из-за проблем с электрооборудованием на плавучей платформе в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"). На нее планируется посадить первую ступень ракеты-носителя для повторного использования в будущем. Для нынешнего полета повторно используется капсула Dragon, уже совершавшая полет в августе 2017 года.

Это 17-й коммерческий полет, выполняемый компанией SpaceX по снабжению МКС, уточнило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Dragon должен доставить на орбитальную станцию более 2,5 тонны грузов - принадлежности и вспомогательные материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60. На борту космического грузовика находятся такие приборы, как Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6).

OCO-3 планируется установить на внешней поверхности МКС для того, чтобы из космоса измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли и помочь углубить познания ученых о взаимосвязи между углекислым газом и климатом нашей планеты, информировало NASA. STP-H6 предназначен для демонстрации в условиях космического пространства новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения.

"Эта технология может оказаться полезной для обеспечения надежной связи с зондами или гиперзвуковыми аппаратами, когда плазменная оболочка, возникающая при гиперзвуковых скоростях, блокирует прохождение обычного радиосигнала", - пояснило космическое ведомство США.

После сближения с МКС корабль будет захвачен дистанционным манипулятором длиной 17,6 метра и пристыкован к станции. Эту задачу будет выполнять астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак. Страховать его будут астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Через четыре недели корабль будет отстыкован от МКС и вернется на Землю. Он приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии.