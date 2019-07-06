В Якутии обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя "Союз-2"

"В результате послепуского вертолетного облета в районе падения РП 983 в Алданском районе обнаружено два фрагмента створки головного обтекателя РН "Союз-2". Также в районе падения РП 985 в Вилюйском улусе рабочей группой обнаружены три фрагмента второй ступени РН "Союз-2", - говорится в сообщении.

Фрагменты створки обтекателя нашли в чаще леса, очагов огня здесь не обнаружено. В понедельник поисковые работы продолжатся. Обнаруженные фрагменты вывезут специалисты ФГУП "ЦЭНКИ".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в пятницу в 08:41 мск. Июльский пуск стал первым в этом году с Восточного и пятым в истории новейшего российского гражданского космодрома.

Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-2, успешно отделившийся от разгонного блока "Фрегат" после запуска, был разработан АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Также на орбиту будут выведены еще 32 спутника, в том числе три российских научно-образовательных спутника формата cubesat - "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". Остальные принадлежат заказчикам из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.