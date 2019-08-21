Пилотируемый корабль "Союз" с роботом "Федором" впервые запустят на ракете "Союз-2.1а"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 22 августа. /ТАСС/. Первый испытательный запуск пилотируемого корабля на ракете-носителе "Союз-2.1а" состоится в четверг. На "Союзе МС-14" к Международной космической станции (МКС) вместо космонавтов полетит человекоподобный робот "Федор".

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"[Запуск] пройдет в беспилотном режиме и станет испытательным для ракеты-носителя "Союз-2.1а", так как до этого она выводила на орбиту грузовые корабли и различные космические аппараты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Космонавтов на борту пилотируемого корабля не будет - на нем к МКС отправятся антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы, среди которых коробка с тульскими пряниками. Полет к МКС будет проходить по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

"Союз-ФГ" уходит в историю

Ракета-носитель "Союз-ФГ" доставляла на МКС международные экипажи с 2002 года. "Союз-2" отличается усовершенствованными двигателями.

Переход на новое поколение ракет связан с прекращением поставок украинских аналоговых систем управления, которые устанавливались на "Союзе-ФГ". После прекращения сотрудничества между странами в этой отрасли число носителей этого типа стало ограниченным - завершающий запуск на нем состоится 25 сентября. На ракете "Союз-2.1а" установлена отечественная цифровая система управления.

Первый испытательный пуск "Союза-2" этапа 1а состоялся 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк. Впервые коммерческий запуск этого носителя был осуществлен в 2006 году с европейским метеорологическим космическим аппаратом MetOp.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который полетит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Как рассказал ТАСС генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, для андроида не разрабатывалось специальное кресло для полета - он займет место в штатном кресле для космонавта. Глава предприятия уточнил, что, возможно, ему изменили привязную систему и сделали ложемент.

Торжественно встречать робота на борту МКС не планируют, рассказал ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, пояснив, что это обычный эксперимент.

Задачи "Федора"

В основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входит передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действий робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения форума "Машук".

Полет робота на орбите составит примерно 17 дней. В целом, уточнил глава госкорпорации, "Федор" выступит в качестве искусственного космонавта.