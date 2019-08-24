Рогозин назвал сложной ситуацию с неудавшейся попыткой стыковки "Союза МС-14" к МКС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посчитал сложной ситуацию с несостоявшейся стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-14" с МКС. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter .

"Ситуация сложная, но находится под контролем", - отметил глава Роскосмоса.

Он указал, что при стыковке корабля "возник сбой установленной на МКС аппаратуры, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование". В Twitter он подтвердил, что 26 августа будет проведена перестыковка "Союза МС-13" к МИМ-2, к которому не смог утром пристыковаться в автоматическом режиме "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

Повторная попытка стыковки корабля "Союз МС-14" намечена на утро 27 августа. Изначально она была запланирована на субботу в 08:30 мск. Однако после приближения к станции корабль начал от нее отдаляться. Диктор в ходе трансляции NASA сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.