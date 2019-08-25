Корабль "Союз МС-13" перестыкуют для будущего прибытия робота "Федора" на МКС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого "Союза МС-13" в понедельник проведет маневр по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда не смог причалить другой корабль - "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту.

Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

"Расчетное время отделения "Союза МС-13" от модуля "Звезда" - 06:34 мск, стыковка к "Поиску" - в 06:59 мск (в понедельник 26 августа), продолжительность операции составит около 25 минут", - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Стыковку проведет в ручном режиме командир корабля, российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия). Этот экипаж прибыл на МКС на "Союзе МС-13" в июле. Ранее экипаж пилотируемого корабля выполнил тренировку по перестыковке.

24 августа российский пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к МКС в назначенное время. Вторая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС назначена на 06:12 мск 27 августа.