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Подрядчик строительства на Восточном подтвердил возбуждение новых уголовных дел

Ранее следственное управление СК по Амурской области возбудило два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере
Стартовый комплекс космодрома Восточный Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Стартовый комплекс космодрома Восточный
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Правоохранители проводят проверку на одном из ведущих предприятий строительного комплекса Татарстана ПСО "Казань" в рамках расследования уголовного дела о хищениях на космодроме Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди, возбужденных Следственным комитетом", - сообщили в пресс-службе.

Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" является в настоящее время подрядчиком второй очереди строительства космодрома.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что 15 ноября следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов Восточного. По данным издания, должностные лица из числа руководителей ООО "Поволжское строительное предприятие" (ПСП), которое по контракту являлось исполнителем гособоронзаказа, предоставили в управление Федерального казначейства (УФК) Татарстана ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники. При этом, по версии следствия, договоры аренды на самом деле не исполнялись, а документы оказались подложными. Затем по аналогичной схеме УФК Татарстана перевело средства через ПСП и ПСО "Казань" по подложным документам о приемке якобы выполненных работ на счета сторонних компаний.

Теги
Россия
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