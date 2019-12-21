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Специалисты NASA и Boeing заявили о штатной работе систем Starliner

В сообщении экспертов указывается, что солнечные батареи на корабле работают "лучше, чем ожидалось", кроме того, не было зафиксировано проблем с отсеком, в котором планируется размещать экипаж
Описание
© AP Photo/Terry Renna

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты NASA и корпорации Boeing полагают, что системы космического корабля Starliner в настоящее время работают штатно. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в пятницу на ее сайте.

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Starliner был запущен в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена.

Возвращение Starliner на Землю, как ожидается, произойдет в течение примерно двух суток. Планируется, что он приземлится на полигоне в штате Нью-Мексико в воскресенье.

Как следует из заявления, группа, в которою входят специалисты NASA и Boeing, проанализировала часть информации, полученной после запуска. Они считают, что солнечные батареи на Starliner работают "лучше, чем ожидалось". Не было зафиксировано проблем с отсеком, в котором в будущем планируется размещать экипаж. Системы навигации и жизнеобеспечения работают штатно.

Представители космического ведомства США и Boeing намерены в субботу провести пресс-конференцию, на которой представят последнюю информацию о полете.

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

Теги
США
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