NASA и Boeing попытаются посадить корабль Starliner 22 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорации Boeing планируют посадить новый американский космический корабль Starliner в воскресенье. Об этом заявил в субботу глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн на пресс-конференции, трансляция которая ведется на сайте NASA .

По его словам, посадка Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико запланирована на 07:57 по времени Восточного побережья США (15:57 мск). Он также подчеркнул, что предусмотрено запасное время посадки - 15:48 по времени Восточного побережья США (23:48 мск). Брайденстайн отметил, что специалистам NASА и Boeing удалось провести "множество запланированных испытаний". Представитель космического ведомства Стив Ститч на пресс-конференции указал, что с момента запуска корабля удалось дважды запустить двигатели для корректировки орбиты.

Вице-президент Boeing Джим Чилтон подчеркнул, что все системы Starliner функционируют корректно, в данный момент он находится на стабильной орбите на высоте 250 км. "Это несколько ниже, чем мы рассчитывали, но приемлемо. Мы выбрали эту высоту как наиболее подходящую для безопасного возвращения на Землю при сохранении возможности проведения необходимых тестов", - указал он.

По его словам, все системы Starliner работают в заданном режиме, включая системы управления кораблем и обеспечения жизнедеятельности экипажа. Чилтон отметил, что специалистам NASA и Boeing удалось наладить связь между кораблем и Международной космической станцией (МКС).

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планировалась 22 декабря, однако в полете произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени.