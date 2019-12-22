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Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

Посадка на полигоне Уайт-Сэндз в Нью-Мексико запланирована на 15:57 мск

ТАСС, 22 декабря. Новый американский космический корабль Starliner, которому в ходе своего первого тестового полета на орбиту не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), начал схождение с орбиты. Трансляция ведется в воскресенье на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Отмечается, что сход с орбиты начался в 07:23 по времени Восточного побережья США (15:23 мск). Посадка на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико запланирована на 07:57 по времени Восточного побережья США (15:57 мск)

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планировалась 22 декабря, однако в полете произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени.

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США
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