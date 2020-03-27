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Распространение коронавируса нового типа
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Более 250 специалистов, занятых в обеспечении пусков на Байконуре, проверят на коронавирус

Как уточнили в Роскосмосе, подготовка к пускам 9 и 25 апреля и возвращению 17 апреля экипажа длительной экспедиции МКС-62 проходит в жестком графике

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 250 специалистов Роскосмоса, которые поедут на Байконур для обеспечения запуска кораблей "Союз МС-16" и "Прогресс МС-14" к МКС, сдадут тест на коронавирус. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"Около 270 специалистов, которые будут заняты в обеспечении этих мероприятий и выезжающие в командировку в Казахстан, пройдут тесты на коронавирус", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, подготовка к пускам 9 и 25 апреля и возвращению 17 апреля экипажа длительной экспедиции МКС-62 проходит в жестком графике. "Руководство Роскосмоса и госкомиссия по обеспечению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов сейчас заняты штатной работой", - пояснили в Роскосмосе.

Руководство госкорпорации вместе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным "приняло всеобъемлющие меры для обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии коронавируса". Они находятся на рабочем месте.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что Рогозин сдал отрицательный тест на коронавирус, чтобы поехать на пилотируемый запуск "Союза МС-16".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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