Глава NASA заявил, что запуск Crew Dragon может состояться 30 мая

ТАСС, 30 мая. Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX может состояться 30 мая. Об этом директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн сообщил в субботу на своей странице в Twitter.

"Мы двигаемся в направлении того, чтобы произвести запуск сегодня", - написал Брайденстайн . Он отметил 50-процентную вероятность отмены запуска из-за погодных условий.

Ранее в пятницу Брайденстайн также уточнял, что шансы на благоприятные условия для запуска корабля в субботу составляют 50%.

Старт Crew Dragon был отложен 27 мая из-за погодных условий. Следующая попытка должна состояться 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск). Как сообщил в среду портал Space.com, если по какой-то причине запуск будет отменен вторично, еще одна попытка может быть предпринята 31 мая в 15:00 (22:00 мск).