Трамп заявил, что запуск Crew Dragon могут перенести на 3 июня

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что шанс на то, что запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоится в субботу, равен 50%. По его словам, из-за плохой погоды старт могут перенести на среду, 3 июня.

"Мне кажется, я обязан там быть (на космодроме во Флориде - прим. ТАСС), это очень волнующий [момент], несмотря на то, что шансы примерно 50 на 50, в противном случае [запуск] будет отложен до среды, как я понял", - сказал глава вашингтонской администрации журналистам перед вылетом в штат Флорида.

Предыдущая попытка запуска Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), намеченная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Вторая попытка запланирована на субботу. К настоящему моменту астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт корабля. Старт намечен на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск), а стыковка с МКС - на 31 мая.

В пятницу глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн подчеркнул, что запуск будет осуществлен лишь в том случае, если специалисты NASA и SpaceX сочтут его безопасным. По словам Брайденстайна, "следующее окно запуска откроется в воскресенье".

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.