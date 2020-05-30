Корабль Crew Dragon вышел на орбиту

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту вышел на орбиту. Об этом сообщил в субботу представитель Центра космических полетов имени Кеннеди во время трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отделение корабля от второй ступени произошло через 12 минут после старта с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС), как ожидается, произойдет через 19 часов.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, корабль Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения со станцией астронавты опробуют систему ручного управления корабля.

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск). Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.