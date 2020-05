Первая ступень ракеты-носителя Falcon-9 осуществила посадку в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Первая ступень ракеты-носителя Falcon-9, выводящей пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, успешно осуществила в субботу посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Трансляция запуска идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка первой ступени была осуществлена дистанционно через 9,5 минуты после старта ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск). Запуск осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

К настоящему времени корабль уже вышел на орбиту. Его стыковка с МКС, как ожидается, произойдет через 19 часов.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.