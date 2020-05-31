Директор NASA считает, что партнерство с Роскосмосом останется прочным

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA Джеймс Брайденстайн выразил в субботу уверенность в том, что партнерство между NASA и Роскосмосом останется прочным. Он выступал на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) после старта к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

"Они [Роскосмос] верят в партнерство, и я думаю, что оно останется прочным", - заявил Брайденстайн. Трансляция брифинга шла на сайте NASA.

По словам директора NASA, он не беседовал с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным после старта Crew Dragon. "Дмитрий Рогозин - глава Роскосмоса, и я не говорил с ним, но видел его высказывания, - отметил Брайденстайн. - Конечно же, он поздравлял и NASA, и компанию SpaceX. Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них".

Вскоре после запуска Crew Dragon на сайте Роскосмоса была размещена видеозапись с обращением исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева. Он приветствовал американских коллег и заявил, что запуск откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.