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AP: число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году

Погибли 211 человек

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордных показателей. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на статистические данные, собранные им в сотрудничестве с газетой USA Today и Северо-Восточным университетом в Бостоне (штат Массачусетс).

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Согласно опубликованным данным, в 2019 году в США был зарегистрирован 41 случай массовых убийств, когда от рук злоумышленников погибали четыре или больше человек. Из них 33 инцидента были связаны со стрельбой. Всего за год в результате таких нападений погибли 211 человек.

AP подчеркивает, что соответствующая статистика ведется с 2004 года, однако архивные документы указывают, что нынешние данные превышают годовые показатели по количеству массовых убийств с 70-х годов прошлого века. До публикации данных за прошедшие 12 месяцев рекорд по этому показателю удерживал 2006 год, когда число нападений достигло 38.

При этом до сих пор годом, за который в результате массовых нападений погибло наибольшее число людей, остается 2017-й. Тогда стрельба на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе (штат Невада) унесла жизни 58 человек. Этот случай стал самым кровавым массовым расстрелом людей в новейшей истории США.

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