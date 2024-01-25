Посольство РФ разочаровано молчанием Вены в ответ на зафиксированные преступления ВСУ

Как добавили в дипмиссии, отсутствие реакции также вызывает неприятие

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Отсутствие какой-либо реакции официальной Вены на катастрофу сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными вызывает разочарование. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Австрии.

"В очередной раз вызывает неприятие и разочарование отсутствие реакции официальной Вены, еще до результатов каких-либо расследований охотно тиражирующей бездоказательные небылицы киевского режима в адрес России и "осуждающей" приписываемые российским ВС деяния. Но предпочитающей молчать перед лицом очевидных, задокументированных военных преступлений Украины", - отметили в российской дипмиссии.

В посольстве РФ в Австрии также подчеркнули, что после ударов украинской армии по Белгороду в декабре 2023 года и обстрела ВСУ рынка в Донецке 21 января российские дипломаты "столь же тщетно ждали какую-либо реакцию Вены".