Пассажиры авиакомпании Bek Air смогут вернуть полную стоимость билетов

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Пассажиры казахстанской авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, смогут вернуть полную стоимость билетов на отмененные рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана во вторник.

"Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании Bek Air могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения", - говорится в сообщении.

Если условия договора воздушной перевозки не будут выполнены, то, в соответствии с законодательством, вторая сторона имеет право на взыскание материального и морального ущерба через судебные органы.

"По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в настоящее время индивидуальный идентификатор (код) Z9 авиакомпании Bek Air принадлежит авиакомпании Bek Air и не отозван. Стоит отметить, отзыв кода Z9 не повлияет на работу по возврату купленных авиабилетов на отмененные рейсы Bek Air, - уточнили в пресс-службе.