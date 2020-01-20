Компания Bek Air сообщила о трудностях с возвратом средств за неиспользованные билеты

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой в конце декабря потерпел катастрофу близ Алма-Аты, из-за технических сложностей временно не осуществляет возврат средств за неиспользованные билеты. Об этом говорится в сообщении перевозчика, опубликованном в понедельник на его странице в Facebook .

"В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены", - говорится в заявлении.

По данным компании, деятельность которой в настоящее время приостановлена, для полного возврата стоимости билетов необходимо обратиться по месту их приобретения. "Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте", - уточнили в Bek Air.

Кроме того, перевозчик уведомил пассажиров об отмене рейсов, запланированных до 24 января 2020 года включительно.