Газаров не вел переговоров с театром Джигарханяна о возможном назначении на пост худрука

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский драматический театр Армена Джигарханяна не вел переговоров с актером и режиссером Сергеем Газаровым о возможном назначении на пост художественного руководителя театра. Разговоры об этом преждевременны и неуместны, сказал ТАСС в понедельник Газаров.

Накануне источник в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна сообщил ТАСС, что столичному департаменту культуры направлено письмо с просьбой назначить Газарова на пост худрука театра, а также присвоить учреждению имя его основателя. Собеседник агентства пояснил, что кандидатура Газарова возникла спонтанно, но была сразу же поддержана коллективом. По его словам, "в последнее время ходили слухи, что еще сам Армен Борисович хотел, чтобы Газаров работал в театре".

"Они написали это, но они же не мне написали. Договоренностей у меня с ними никаких не было, мы по разным сторонам. Я когда-то работал в этом театре. Они, наверное, думают, что я могу это все продолжить. "Назначают" меня раз в полгода куда-то", - сказал Газаров.

Он добавил, разговоры о подобном преждевременны и неуместны, так как Армена Борисовича не стало всего неделю назад. "Я уже немножко устал от таких фиктивных назначений. Поэтому когда будет официальное назначение, тогда надо разговаривать", - подчеркнул собеседник агентства.

В июне 2020 года газета "Известия" со ссылкой на источник в департаменте культуры Москвы сообщала, что Газаров может занять место худрука Театра сатиры. Позднее директор театра Мамед Агаев сообщал, что департамент культуры Москвы не принимал и не планирует принимать приказы о назначении нового художественного руководителя Театра сатиры.

Сергей Газаров окончил актерский факультет ГИТИСа в 1980 году, курс Олега Табакова. Работал в театре "Современник" и в Театре Олега Табакова. С 1998-го по 2001 год работал в качестве главного режиссера в Театре Джигарханяна.