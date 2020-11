Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в новой части серии "Фантастические твари"

ТАСС, 26 ноября. Датский актер Мадс Миккельсен заменит голливудского актера Джонни Деппа в фильме "Фантастические твари и где они обитают 3" (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3), где сыграет темного волшебника Грин-де-Вальда. Эту информацию подтвердила студия Warner Bros., сообщило в среду агентство Reuters.

Ранее Депп заявил, что отказался от роли Грин-де-Вальда, которую исполнял в серии фильмов "Фантастические твари", после того, как в начале ноября Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете против британской газеты The Sun, которая утверждала, что артист избивал свою бывшую жену актрису Эмбер Херд.

Первый фильм из цикла "Фантастические твари", действие которого происходит за 65 лет до событий, описанных в книгах английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышел на экраны в 2016 году. Депп исполнил в этой картине роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. В 2018 году зрители увидели вторую часть этой саги под названием "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald).

Ранее предполагалось, что третья часть появится в широком прокате в 2021 году.