Вуди Аллен не исключает возможности снять кино в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Американский режиссер Вуди Аллен считает Москву и Санкт-Петербург восхитительными городами и не исключает, что однажды снимет в них один из своих фильмов. Об этом он рассказал в интервью проекта #VKLive, опубликованном в день его 85-летия.

"На сегодняшний день я бывал в России уже несколько раз, это прекрасная и удивительная страна. Правда, когда я приехал в Россию много лет назад, все было ужасно. Я оказался в Санкт-Петербурге. Город был чудесным, но ничего не работало, все было неприятно, еда была ужасной, мне очень хотелось скорее уехать. Но я вернулся годы спустя, и все в городе стало безумно притягательно. Это один из самых красивых, воодушевляющих и очаровывающих городов в мире сегодня. Потом я поехал в Москву, и она оказалась просто великолепной", - рассказал Аллен.

Он отметил, что раньше не думал о съемках в России, поскольку таких предложений в его адрес не поступало. Режиссер добавил, что в ближайшее время вряд ли сможет приехать в страну из-за пандемии, поскольку проводит время дома в Нью-Йорке.

"Но возможно, однажды я сниму фильм в Санкт-Петербурге или Москве, или и там, и там. Мне и моей семье будет очень приятно, потому что это восхитительно место, где хочется оказаться", - поделился режиссер.

Режиссер Вуди Аллен родился 1 декабря 1935 года в Нью-Йорке. Он начал писать юмористические тексты еще в школе, после ее окончания поступил в Нью-Йоркский университет, где специализировался на социальных науках и киноискусстве. Окончить образование ему не удалось, поскольку его отчислили из-за того, что он не сдал зачет по курсу "Кинопроизводство". В дальнейшем он занимался самообразованием.

Аллен занимался стендап-комедией, писал сценарии для телевидения, театральные пьесы. Его первый фильм "Хватай деньги и беги" вышел в 1969 году. За годы творчества Аллен снял более 50 картин, в числе которых "Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить", "Любовь и смерть", "Энни Холл", "Вики Кристина Барселона", "Полночь в Париже" и другие. Он становился лауреатом премии "Оскар" четыре раза. Его новый фильм "Фестиваль Рифкина", действие которого разворачивается на фоне престижного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне, выходит в российский прокат 31 декабря.