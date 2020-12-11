Режиссер "Чудо-женщины" снимет новый фильм о вселенной "Звездных войн"

В ролике Дженкинс рассказала, что захотела снять фильм о летчиках после того, как погиб ее отец, который служил в ВВС. "Я люблю скорость. Думаю, это потому, что я - дочь пилота истребителя. Каждый день, когда я просыпалась, выходила на улицу, смотрела вверх и видела, как мой отец и его эскадрилья взлетают на своих F4. Это было очень захватывающе", - сказала она.

Оригинальная трилогия "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Вконце 1990-х годов он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов.

В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы", которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд. В 2017 году вышла картина "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", собравшая $1,3 млрд, в 2019 году - фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker).