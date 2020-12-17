СМИ: Берлинский кинофестиваль пройдет виртуально

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Берлинский кинофестиваль в 2021 году из-за пандемии пройдет по большей части в виртуальном формате. Об этом сообщил в среду американский журнал Variety.

По сведениям издания, планы проведения кинофорума "радикально изменились". Ранее ожидалось, что он пройдет в феврале. Теперь, как говорится в материале, его конкурсные показы проведут в начале марта "в виртуальном формате". В начале июня, как предполагается, пройдет "мини-фестиваль", на котором в традиционном формате состоятся мировые премьеры.

Как констатирует Variety, официальные представители Берлинского кинофестиваля пока не подтвердили эту информацию. Они уточнили, что о планах проведения форума объявят позже на этой неделе.

В августе организаторы кинофестиваля заявили, что решили уйти от гендерного принципа при присуждении наград в 2021 году. Они уточнили, что "вместо призов за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль будет вручаться "Серебряный медведь за лучшую главную роль" и "Серебряный медведь за лучшую роль второго плана" без учета гендерного статуса [номинантов]". Организаторы тогда заверили, что мероприятие проведут с требованиями безопасности из-за пандемии.