В Большом театре стартует новогодняя серия показов балета "Щелкунчик"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене начинает во вторник новогоднюю серию показов балета Петра Чайковского "Щелкунчик" в постановке хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. В общей сложности с 22 декабря по 6 января состоится 20 представлений, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"По сложившейся традиции уже в течение многих лет балет "Щелкунчик" неизменно становится хедлайнером новогодней афиши ГАБТ. На этот раз в декабре и январе Большой театр покажет "Щелкунчика" 20 раз подряд", - сказала Новикова.

Она напомнила, что "премьера балета "Щелкунчик" по мотивам повести-сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" на музыку Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича состоялась в Большом театре 12 марта 1966 года". "С тех пор на протяжении уже более полувека "Щелкунчик" постоянно присутствует в репертуаре ГАБТ, сохраняя за собой титул одного из самых востребованных публикой спектаклей", - отметила собеседница агентства.

Она обратила внимание на тот факт, что "даже сейчас, в условиях строгих ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, билеты на "Щелкунчика" были моментально и полностью раскуплены".

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин говорил в интервью ТАСС, что в связи с ограничением максимального числа зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы до 25% в период с 16 ноября по 15 января Большой театр внимательно проанализировал продажу билетов на декабрьские показы балета "Щелкунчик" и принял решение, что билеты, приобретенные через кассу, остаются действительными. Все электронные билеты, превышающие лимит заполняемости зала, подлежат возврату.

Тогда же Урин информировал о том, что продажа билетов на январские показы "Щелкунчика" также в первую очередь начнется через кассу театра, и предупреждал, что, к сожалению, билетов будет немного, учитывая заполняемость зала не более чем на 25%.

Григорович пожелал успеха своему "Щелкунчику"

Свой комментарий в связи с началом декабрьских и январских показов "Щелкунчика" в условиях пандемии дал ТАСС Юрий Григорович.

"Наш "Щелкунчик" вновь в афише Большого театра и посильно помогает нам пережить тяжелые испытания - настоящую, трагическую гофманиану, с ужасами, страхами - уже не сказочными", - заявил Григорович.

Он признался, что "никогда не был сторонником актуализаций и не пытался ни в один материал втиснуть то, что он в себе не содержал". "Просто балет в силу своей образной природы - мощного обобщения - так или иначе откликался на события и эмоции дня сегодняшнего", - пояснил хореограф.

"Может, и с "Щелкунчиком" так произойдет. Наши замечательные артисты, в нем занятые, безусловно, привнесут в него что-то от себя. Присоединят и к Чайковскому, и Гофману собственное эмоциональное переживание. Да поможет это укрепить наши внутренние силы. Всем здоровья и успеха, друзья", - пожелал Григорович.

Со своей стороны пресс-атташе театра уточнила, что декабрьские представления "Щелкунчика", как всегда, продлятся до 31 декабря. "А январский блок показа по традиции стартует 2 января. Символично, что происходит это в день рождения Юрия Николаевича Григоровича, которому исполнится 94 года", - сказала Новикова, добавив, что завершатся новогодние и рождественские представления "Щелкунчика" 6 января.

"Сегодня же все только начинается, - подчеркнула пресс-атташе. - На подмостках ГАБТ в великолепных декорациях художника-чародея Симона Вирсаладзе вновь воцарится дух уютного домашнего праздника. Потом, как по мановению волшебной палочки, разлетятся стены комнаты, и действие перенесется на просторы зимней ночи. Вальс снежинок, кукольные танцы, битва с Мышиным королем и его войском возникнут перед взором зрителей в чудесной хореографии Юрия Григоровича. И как кульминация - фантастическое путешествие главных героев Мари и Щелкунчика-принца: расположившись в роскошной ладье, они заскользят по ветвям нарядной новогодней елки, устремляясь все выше и выше - к звездам".