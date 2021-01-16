Балагов будет режиссером пилотного выпуска сериала по мотивам игры The Last of Us

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Российский режиссер Кантемир Балагов, удостоенный наград за фильм "Дылда" (2019), будет работать над пилотным выпуском сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us, разработанной американской студией Naughty Dog. Об этом сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter .

Балагов прокомментировал данную публикацию в своем Instagram. "Пишу с трясущимися руками, - отметил он. - Мечты сбываются". Режиссер признался, что является поклонником игры. "Я до последнего не верил, что это станет возможным", - подчеркнул он.

Действие игры, первая часть которой вышла в 2013 году, разворачивается в постапокалиптическом мире. О планах выпуска сериала на ее основе в 2020 году заявила американская телекомпания HBO. По сведениям The Hollywood Reporter, ранее ожидалось, что пилотную серию будет снимать шведский режиссер Йохан Ренк, известный по работе над сериалом "Чернобыль" (2019). Однако в итоге Ренк не смог заняться съемками из-за наличия других планов.

По оценке The Hollywood Reporter, выбор Балагова режиссером пилотного выпуска "показывает, что HBO стремится к серьезному драматическому тону адаптации". На роль сценариста выбран американец Крейг Мейзин.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". В декабре 2020 года драма была признана лучшим фильмом года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.