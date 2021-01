Балагов будет режиссером пилотного выпуска сериала по мотивам игры The Last of Us

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Российский режиссер Кантемир Балагов, удостоенный наград за фильм "Дылда" (2019), будет работать над пилотным выпуском сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us, разработанной американской студией Naughty Dog. Об этом сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter.