"Дылда" Кантемира Балагова: о чем рассказывает фильм потенциального номинанта на "Оскар"

Это еще не окончательный список номинантов (его объявят 13 января), но конкуренция у Балагова серьезная. Например, "Отверженные" француза Ладжа Ли и "Атлантика" Мати Диоп от Сенегала, разделившие в этом году Гран-при жюри Каннского фестиваля, "Паразиты" Пон Чжун Хо, взявшие "Золотую ветвь" Канна, "Боль и слава" Педро Альмодовара и "Тело Христово" Яна Комасы от Польши. Премьера "Дылды" прошла на Каннском фестивале во второй по важности секции "Особый взгляд", где Балагову вручили приз за режиссуру. Картина очень полюбилась зарубежной критике: на сайте Rotten Тomatoes ее рейтинг составляет 93% на основании 27 рецензий. Так, критик Камболь Кэмпбелл из Little White Lies назвала ее "роскошным и холодным исследованием жизней, измененных войной". Приз Канна был не единственным: фильм получил Гран-при фестиваля "Зеркало", Сахалинского международного фестиваля и главный приз в Женеве.

После того как 25-летний Балагов в 2017 году дебютировал с "Теснотой", которая, кстати, тоже была включена в каннскую программу "Особый взгляд", режиссера начали называть новой надеждой российского кино. "Теснота" — это камерный, откровенный и очень личный фильм Балагова о его родном Нальчике в девяностые годы. "Дылда" же произведение более масштабное и настолько амбициозное, насколько и опасное: послевоенная драма, мягко говоря, не самый простой жанр, который часто не давался даже самым опытным режиссерам. Но здесь Балагову помогает выбранный им ракурс. Война для него не повод для политических высказываний и не способ взращивания патриотизма, а что-то ужасное и непоправимое, с чем приходится мириться.

Описание Кадр из фильма "Дылда" © Кинокомпания Пионер

Фильм вдохновлен книгой Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Действие происходит в Ленинграде через несколько месяцев после окончания Великой Отечественной войны. Молодая зенитчица Ия (дебютантка Виктория Мирошниченко) по прозвищу Дылда, которую после контузии отправили с фронта домой, работает санитаркой в госпитале и растит сына Пашу. После приезда ее боевой подруги Маши (тоже дебютантка Василиса Перелыгина) оказывается, что на самом деле это ее ребенок. Но насладиться радостью материнства Маше так и не удастся: к моменту ее возвращения Паши уже нет в живых. Балагов отказывается от привычной для данного периода мрачной цветовой гаммы, которой так любят злоупотреблять режиссеры (особенно западные). "Дылда" снята в ярких тонах. В глаза буквально вонзаются сочные зеленый и красный, и хотя цвета кажутся оригинальными и свежими, чем дальше, тем больше зацикленность на них перерастает в карикатуру. Камера молодой 24-летней Ксении Середы, которая работала на "Кислоте" и сериале "Звоните ДиКаприо!", по-формалистски немного вычурна и отстранена.

Драма Ии и Маши, прекрасно сыгранных молодыми актрисами, далеко не единственная забота режиссера. Он пытается создать целостную картину даже не города или страны (в фильме практически отсутствует Ленинград как таковой и совсем нет советской символики), а человеческих жизней, растерзанных ужасом войны. Из-за этого фильм мечется от одной сюжетной линии к другой, и в этом нестройном хоре никто так и не обретает свой собственный голос

Взгляд режиссера безучастен. Такое ощущение, что он не понимает своих героинь и их мотивацию и из-за этого не может объяснить ее нам. Маша ищет спасения в ребенке, и это превращается для нее в навязчивую идею, ради которой она готова поступиться даже близкой подругой. А что Ия? Хоть фильм и называется "Дылда", про нее забывают на половине пути.

Описание Кадр из фильма "Дылда" © Кинокомпания Пионер

При этом ближе к развязке в картине и вовсе появляется тема однополой любви, непонятная и ничем не оправданная. Картину даже включили в список номинантов премии Queer Palm, которую вручают фильмам ЛГБТ-тематики. Но в "Дылде" нет однополой любви, как и любви вообще. Сложно было бы ожидать от этих поломанных и потерянных человеческих существ здорового отношения друг к другу. Там есть все что угодно — жалость, безумие, усталость, боль, страх, — но никак не любовь. Даже по отношению к детям, которых хотят использовать исключительно как средство, чтобы заполнить дыры в своей душе.

"Дылда" — фильм про посттравматический синдром, рассказанный с точки зрения женщин. Но насколько естественно смотрелась история Илы в "Тесноте", настолько режиссер не может обуздать своих героинь в "Дылде"