"Взбираясь на холм". Что мы знаем о поэтессе с инаугурации Джо Байдена

"Холм, на который мы взбираемся"

Когда приходит день, мы задаем себе вопрос, где же найти свет в этой бесконечной тени?

Тяготы, что мы несем. Море, которое мы должны преодолеть.

Мы выжили в чреве зверя.

Мы поняли, что тишина — не всегда мир, а то, как мы видим "справедливость", — не всегда справедливо.

Но рассвет наступил раньше, чем мы заметили.

Каким-то чудом иногда мы можем.

Мы как-то это пережили, и теперь мы видим народ, который и не сломлен, но еще незрел.

Мы, наследники страны и времени, где тонкая темнокожая девушка, дочь рабов и одинокой матери, может мечтать о том, чтобы стать президентом, только для того, чтобы читать для одного из них свои стихи.

И да, мы далеко не идеальны, не так невинны, но это не значит, что мы отказываемся созидать.

У нашего союза есть стремление.

Создать страну из множества культур, цветов, характеров, людей.

Поэтому мы устремляем взгляд на то, что перед нами, а не что нас разделяет.

Не замечаем разногласий, ведь знаем, что ради будущего лучше их оставить в стороне.

Мы складываем руки, чтобы их протянуть друг другу.

Мы не хотим вреда, хотим гармонии для всех.

И если больше некому, пусть целый мир скажет, что правда,

Когда мы горевали, мы росли.

Надеялись, даже когда нам было больно.

Когда мы уставали, мы старались.

Что связаны все вместе навсегда и победим.

Не потому что больше не случится поражений, а потому, что больше не начнем сеять раздор.

Писание говорит, что каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и смоковницей, и никто не заставит бояться.

Если мы хотим жить своим временем — победа не на лезвии ножа, а среди мостов, которые возведены.

Это равнина на холме, куда мы все взбираемся и обязательно дойдем, если забудем страх.

Ведь быть американцем — это не одна лишь гордость, которую мы унаследовали от отцов.

Это и прошлое, в котором оказались, и то, как мы могли бы излечить его.

Мы уже видели ту силу, которая скорее разрушит нацию, нежели сплотит​.

Уничтожит страну, если воля людей не будет услышана.

И это почти случилось.

И голоса людей возможно иногда не замечать, но их не получится заставить замолчать.

В эту истину мы свято верим, пока мы смотрим в будущее, история с нас не спускает глаз.

Это эпоха праведного искупления.

Мы опасались наступления ее.

Мы не были готовы стать наследниками пугающего часа.

Но глубоко внутри решились написать одну главу и подарить надежду и улыбку…

Мы раньше думали, ну как мы выдержим все эти бедствия, теперь мы думаем, как бедствия нас могут испугать?

К тому, что было пройдено, мы не вернемся, идем к тому, какими мы хотим однажды стать: к стране, побитой, но единой, доброжелательной, но смелой, свирепой и свободной.

Страх нас не развернет и не собьет с пути, мы знаем, что бездействие не достанется в наследство нашим детям, не станет их будущим.

Ведь наши промахи окажутся их ношей.

Но одно известно точно: если мы соединим могущество и милосердие, мощь и права, тогда любовь станет наследием, меняя то, что перейдет потомкам.

Давайте мы оставим им страну получше той, которая досталась нам.

И с каждым вздохом моей бронзовой груди мы превращаем наш раненый мир в чудесный.

И мы восстанем с золотистых западных холмов.

Восстанем, где ветра на северо-востоке, где наши предки изменили мир.

Поднимемся с озерных городов на Среднем Западе

И с залитого солнцем Юга.

Мы восстановим, примирим и мы излечим.

И каждый уголок, который населяет наша нация, наша страна, наш разный и сияющий народ, немного раненный, но все равно прекрасный.

И наступает день, когда выходим из тени и не боимся.

Словно шары, отпущенные в небо на рассвете.

Ведь свет, он есть всегда, и нам бы смелости, чтобы его увидеть.

Мы сможем называться храбрыми тогда.

Аманда Горман, перевод и адаптация ТАСС