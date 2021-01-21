"Взбираясь на холм". Что мы знаем о поэтессе с инаугурации Джо Байдена

В США прошла церемония инаугурации 46-го президента США — демократа Джозефа Байдена. Мероприятие посетили видные американские политики, общественные деятели, а также музыканты. Певица Леди Гага исполняла на церемонии гимн США, а Дженнифер Лопес поднималась на сцену, чтобы спеть патриотичную America the Beautiful. Однако журналисты и публика, следившие за инаугурацией, обратили особое внимание на молодую поэтессу Аманду Горман, которая читала свои стихи о судьбе и надеждах Америки.
"В день, который войдет в историю, Аманда Горман прочла поэму, которая лучше всего описывала происходящий момент. Такие молодые люди, как она, — доказательство того, что "свет есть всегда, если только мы достаточно храбры, чтобы увидеть его; если только мы достаточно смелы, чтобы быть им", — прокомментировал выступление Горман 44-й президент США Барак Обама.
"Как человек и американец, я влюбилась в Аманду Горман", — написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Самая молодая поэтесса на инаугурации
22-летняя Аманда Горман из Лос-Анджелеса родилась в семье школьной учительницы и начала писать еще в раннем возрасте, пытаясь справиться с дефектом речи. В 14 лет она вступила в некоммерческую организацию WriteGirl, которая помогает творчески раскрыться пишущим девочкам-подросткам. Горман считает, что поддержка группы позволила ей "идти за своей писательской мечтой".
К 16 годам она стала первым лауреатом премии "Молодой поэт" из Лос-Анджелеса, а несколько лет спустя, изучая социологию в Гарварде, получила звание поэта-лауреата, которое присуждают людям с выдающимися достижениями в словесности. Она неоднократно становилась спикером на общественных форумах, высказываясь о расизме и жестокости полиции, запретах на аборты в США и о тюрьмах для детей-мигрантов.
На церемонии инаугурации Горман выступала по просьбе первой леди Джилл Байден, которая обратила внимание на поэтессу в декабре 2020 года, во время чтений в Библиотеке Конгресса. В результате девушка оказалась в одном ряду с такими выдающимися американскими поэтами, как Майя Анжелу и Роберт Фрост, — они также читали стихи на инаугурациях президентов в разные годы. В общей сложности поэты появлялись на инаугурациях шесть раз: в 1961 году (Роберт Фрост), в 1993 году (Майя Анжелу), в 1997 году (Миллер Уильямс), в 2009 году (Элизабет Александр), в 2013 году (Ричард Бланко) и в 2021 году (Аманда Горман). Кстати, как рассказала сама Горман, кольцо, которое она надела на выступление в Вашингтоне, — подарок от Опры Уинфри. Украшение в форме птицы в клетке является отсылкой к произведению Майи Анжелу.
"Холм, на который мы взбираемся"
Как пишет CNBC, последние несколько недель перед церемонией Горман ежедневно писала по несколько строк в день и закончила поэму "Холм, на который мы взбираемся" ночью 6 января, когда радикальные сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия. Во время работы над стихотворением она вдохновлялась выступлениями американских лидеров разных эпох, в том числе речами Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга.
"Америка в смуте. Она все еще находится в ранней стадии относительного того, чем мы можем стать. И я должна признать это в стихотворении. Я не могу это игнорировать или скрывать. И поэтому я написала инаугурационную поэму, которая указывает на эти шрамы и эти раны. Надеюсь, это подтолкнет нас к исцелению", — заявила она.
Когда приходит день, мы задаем себе вопрос, где же найти свет в этой бесконечной тени?
Тяготы, что мы несем. Море, которое мы должны преодолеть.
Мы выжили в чреве зверя.
Мы поняли, что тишина — не всегда мир, а то, как мы видим "справедливость", — не всегда справедливо.
Но рассвет наступил раньше, чем мы заметили.
Каким-то чудом иногда мы можем.
Мы как-то это пережили, и теперь мы видим народ, который и не сломлен, но еще незрел.
Мы, наследники страны и времени, где тонкая темнокожая девушка, дочь рабов и одинокой матери, может мечтать о том, чтобы стать президентом, только для того, чтобы читать для одного из них свои стихи.
И да, мы далеко не идеальны, не так невинны, но это не значит, что мы отказываемся созидать.
У нашего союза есть стремление.
Создать страну из множества культур, цветов, характеров, людей.
Поэтому мы устремляем взгляд на то, что перед нами, а не что нас разделяет.
Не замечаем разногласий, ведь знаем, что ради будущего лучше их оставить в стороне.
Мы складываем руки, чтобы их протянуть друг другу.
Мы не хотим вреда, хотим гармонии для всех.
И если больше некому, пусть целый мир скажет, что правда,
Когда мы горевали, мы росли.
Надеялись, даже когда нам было больно.
Когда мы уставали, мы старались.
Что связаны все вместе навсегда и победим.
Не потому что больше не случится поражений, а потому, что больше не начнем сеять раздор.
Писание говорит, что каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и смоковницей, и никто не заставит бояться.
Если мы хотим жить своим временем — победа не на лезвии ножа, а среди мостов, которые возведены.
Это равнина на холме, куда мы все взбираемся и обязательно дойдем, если забудем страх.
Ведь быть американцем — это не одна лишь гордость, которую мы унаследовали от отцов.
Это и прошлое, в котором оказались, и то, как мы могли бы излечить его.
Мы уже видели ту силу, которая скорее разрушит нацию, нежели сплотит.
Уничтожит страну, если воля людей не будет услышана.
И это почти случилось.
И голоса людей возможно иногда не замечать, но их не получится заставить замолчать.
В эту истину мы свято верим, пока мы смотрим в будущее, история с нас не спускает глаз.
Это эпоха праведного искупления.
Мы опасались наступления ее.
Мы не были готовы стать наследниками пугающего часа.
Но глубоко внутри решились написать одну главу и подарить надежду и улыбку…
Мы раньше думали, ну как мы выдержим все эти бедствия, теперь мы думаем, как бедствия нас могут испугать?
К тому, что было пройдено, мы не вернемся, идем к тому, какими мы хотим однажды стать: к стране, побитой, но единой, доброжелательной, но смелой, свирепой и свободной.
Страх нас не развернет и не собьет с пути, мы знаем, что бездействие не достанется в наследство нашим детям, не станет их будущим.
Ведь наши промахи окажутся их ношей.
Но одно известно точно: если мы соединим могущество и милосердие, мощь и права, тогда любовь станет наследием, меняя то, что перейдет потомкам.
Давайте мы оставим им страну получше той, которая досталась нам.
И с каждым вздохом моей бронзовой груди мы превращаем наш раненый мир в чудесный.
И мы восстанем с золотистых западных холмов.
Восстанем, где ветра на северо-востоке, где наши предки изменили мир.
Поднимемся с озерных городов на Среднем Западе
И с залитого солнцем Юга.
Мы восстановим, примирим и мы излечим.
И каждый уголок, который населяет наша нация, наша страна, наш разный и сияющий народ, немного раненный, но все равно прекрасный.
И наступает день, когда выходим из тени и не боимся.
Словно шары, отпущенные в небо на рассвете.
Ведь свет, он есть всегда, и нам бы смелости, чтобы его увидеть.
Мы сможем называться храбрыми тогда.
Аманда Горман, перевод и адаптация ТАСС
После появления Горман на инаугурации число подписчиков на ее странице в Twitter увеличилось со 189 тыс. до 1,1 млн человек. Скорее всего, в карьере поэтессы начинается новый этап. Уже в ближайшее время у нее выходят две книги, в том числе детская — "Перемены поют", она появится на прилавках в сентябре. Автор заявила, что хотела издать книгу, в которой "дети могли бы увидеть себя как людей, меняющих историю, а не просто наблюдателей".
Как пишет Los Angeles Times, Горман также собирается баллотироваться в президенты в 2036 году — именно тогда она достигнет необходимой для этого возрастной планки. По собственному признанию поэтессы, о карьере политика она всерьез задумалась, вдохновившись успехом вице-президента Камалы Харрис.
Дмитрий Беляев