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Высоцкая считает, что зрители вернутся в театры после снятия ограничений по заполняемости

Актриса отметила, что учреждениям культуры потребуется время, чтобы восстановиться

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пандемия не повлияет на любовь зрителей к посещению театров, они вернутся в залы, когда ограничения будут сняты, но самим учреждениям культуры потребуется время, чтобы восстановиться. Такое мнение в интервью ТАСС высказала актриса Юлия Высоцкая.

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"Я думаю, что поскольку человек - животное социальное, то для него общение офлайн - это абсолютная необходимость, а сейчас так и вовсе роскошь. И даже я, человек, по сути, довольно домашний, не любящий тусовки, тем не менее истосковалась по работе в театре, по съемочной площадке, да и просто по жизни в человеческом обществе. Уверена, что, как только будет можно, люди рванут в театры", - сказала Высоцкая.

Она добавила, что самим театрам понадобиться некоторое время, чтобы вернуться в форму после работы с полупустыми залами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы с 22 января увеличено до 50% от общей вместимости зала. Министерство культуры РФ приняло аналогичное решение относительно федеральных театров и концертных залов на территории Москвы.

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