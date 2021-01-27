Картина "Дорогие товарищи!" удостоена награды Национального совета кинокритиков США

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Фильм "Дорогие товарищи!" (2020) российского режиссера Андрея Кончаловского удостоен награды Национального совета кинокритиков США за 2020 год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте данной премии.

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Картина включена в число пяти лучших фильмов на иностранном языке. Данную награду получили также фильмы "Коллектив" (Colectiv, 2019), "Агент-крот" (El agente topo, 2020), "Яблоки" (Mila, 2020) и "Ночь королей" (La Nuit des rois, 2020).

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина удостоилась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград.

Лучшим фильмом 2020 года Национальный совет кинокритиков США назвал картину "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods, 2020) американца Спайка Ли. Он также удостоен награды за лучшую режиссерскую работу.

Лучшим актером признан Риз Ахмед за роль в фильме "Звук металла" (Sound of Metal, 2019). В номинации "Лучшая актриса" победила Кэри Маллиган, исполнившая роль в картине "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020).

Национальный совет кинокритиков был учрежден в 1909 году в Нью-Йорке. В голосовании по выборам лучшего фильма, лучшего режиссера и лучших актеров участвуют около ста членов совета. Когда состоится церемония вручения премии, пока не уточняется.